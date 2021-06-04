Российскую теннисистку задержали в Париже

Российскую спортсменку арестовали в Париже по подозрению в «организованном мошенничестве» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российскую теннисистку Яну Сизикову арестовали в Париже по подозрению в умышленном проигрыше на открытом чемпионате Франции по теннису Roland Garros. Об этом сообщает французское издание Le Parisien.

«26-летняя россиянка Яна Сизикова была задержана в четверг вечером, после окончания матча первого круга женского парного разряда между ней и ее партнершей Екатериной Александровой», — пишет Le Parisien. Отмечается, что в гостиничном номере теннисистки прошел обыск.

Сизикова, занимающая 101-е место в мире в парном разряде, находится в центре расследования, связанного с фальсификацией ставок. Оно началось в октябре 2020 года парижской прокуратурой по подозрению в «организованном мошенничестве», а также «активной и пассивной спортивной коррупции».