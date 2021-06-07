Путин присвоил почетное звание челябинскому прокурору

Президент РФ подписал указ о награждении работников прокуратуры Фото: Софья Сандурская © URA.RU

Прокурор Южноуральска Челябинской области Евгений Шумихин удостоен звания «Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации». Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную службу присвоить почетное звание Шумихину Евгению Александровичу», — указано в документе. Указ подписан 5 июня.

Шумихину 59 лет, он один из ветеранов ведомства. В органах прокуратуры начал работать с 1991 года после окончания Московского юридического института. Руководил прокуратурами Карабаша, Кыштыма, Златоуста.