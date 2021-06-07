07 июня 2021
06 июня 2021

Путин присвоил почетное звание челябинскому прокурору

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации по итогам работы в первом полугодии 2019 г. Москва, прокурор
Президент РФ подписал указ о награждении работников прокуратуры Фото:

Прокурор Южноуральска Челябинской области Евгений Шумихин удостоен звания «Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации». Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную службу присвоить почетное звание Шумихину Евгению Александровичу», — указано в документе. Указ подписан 5 июня.

Шумихину 59 лет, он один из ветеранов ведомства. В органах прокуратуры начал работать с 1991 года после окончания Московского юридического института. Руководил прокуратурами Карабаша, Кыштыма, Златоуста.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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