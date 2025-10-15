В Челябинской области найдена пропавшая по пути на кладбище пожилая женщина

В Челябинской области завершились трехдневные поиски 76-летней Магуфьи Сысоевой, которая ушла в сторону кладбища в поселке Аракуль. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда.
«Найдена. Жива», — сообщили волонтеры «ЛизаАлерт Челябинская область» в telegram-канале.
Женщина пропала 12 октября. Она ушла из дома в поселке Аракуль в сторону кладбища. Поиски продолжались трое суток. Задействованы были добровольцы, силы МЧС, ПСС, полиции, военные, казаки. Поисковые группы прошли пешком не менее ста километров.
