Бывшего мэра курганского города признали виновным в мошенничестве

Экс-главу города Щучье Курганской области Владимира Тамахина приговорили к четырем годам лишения свободы условно. Суд признал его виновным в мошенничестве и присвоении денег, сообщили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры.
«Щучанский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего главы города Щучье. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение)», — говорится в сообщении.
Суд установил, что с ноября 2016 года по октябрь 2018 года бывший мэр незаконно начислил себе премии на сумму около 800 тысяч рублей. А в 2017 году он похитил более миллиона рублей при заключении фиктивных договоров на оказание услуг для городской администрации. Последнее преступление было совершено в сговоре с бизнесменом, в отношении которого также вынесен обвинительный приговор.
«Подсудимый признан виновным в инкриминируемых преступлениях, и ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года», — сообщает прокуратура. Приговор еще не вступил в законную силу.
Гражданский иск к Тамахину, связанный с незаконным премированием, ранее рассматривался в Челябинском районном суде. Экс-чиновник родился и постоянно проживал в Челябинске, не менял прописку даже на посту главы города Щучье. Ранее он заявлялся на выборы в Челябинской области (на посты главы Сосновского района, сити-менеджера Озерска и мэра Златоуста), но во всех случаях — безуспешно.
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