Возможный виновник массового ДТП в Челябинске был жертвой маньяка

Авария произошла на оживленном перекрестке Фото: группа ГИБДД УМВД России по Челябинску «Нужно соблюдать ПДД!» во «ВКонтакте»

У возможного виновника ДТП с участием пяти автомобилей в Челябинске, которое произошло 10 июня, могли быть проблемы со здоровьем. В молодости он стал жертвой маньяка, нападавшего в парке на влюбленные пары. Как сообщил URA.RU прокурор Челябинска Роман Самойлов, будет проведена экспертиза, которая определит состояние здоровья подозреваемого в совершении ДТП.

«После аварии он был в состоянии шока и сообщил, что не помнит момента ДТП: помутился разум, — рассказал Самойлов. — По видео аварии заметно, что действия водителя явно неадекватны, хотя экспертиза показала, что он трезв. Не выявлено и наркотическое опьянение».

Супруга водителя рассказала, что 15 лет назад ее муж стал жертвой нападения в парке Гагарина в Челябинске. Маньяк нападал на влюбленные пары. Доказано, что он убил двух мужчин и изнасиловал двух женщин. В деле фигурировало покушение еще на одного человека, 1981 года рождения, которому пуля попала в голову, но он остался жив. Нападавшего приговорили к 20 годам строгого режима. Из приговора выпал эпизод с покушением.

«Водитель говорит, что с тех пор у него появились проблемы со здоровьем. Его жена сообщила, что у мужа уже был приступ с помутнением разума, — пояснил прокурор. — Мы выясняем все обстоятельства».

ДТП с участие пяти автомобилей произошло в Ленинском районе Челябинска. Около 17:00 на одном из самых оживленных перекрестков — улиц Дзержинского и Барбюса — столкнулись «Лада Гранта», «Фольксваген Пассат», «Рено Сандеро», «Шкода» и «Ниссан». Погибла пассажирка отечественной легковушки, тяжелые травмы получили несколько детей. По предварительной информации, аварию спровоцировал вылетевший на красный свет водитель «Фольксвагена».