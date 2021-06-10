Вице-губернатор ХМАО увеличил шансы на попадание в Госдуму

Ввод в эксплуатацию Центра охраны материнства и детства увеличит шансы Вадима Шувалова пройти в Госдуму Фото: Алексей Андронов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Открытие крупнейшего перинатального центра Урала в Сургуте увеличит шансы вице-губернатора Вадима Шувалова пройти в Госдуму. После того как Шувалов покинул пост мэра Сургута, он был назначен куратором этого строительства, а 8 июня Центр получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом URA.RU рассказал политолог Александр Безделов.

«Тот факт, что центр построен в Сургуте, которым Шувалов руководил, безусловно положительно отразится на его шансах пройти в Госдуму. То, что завершение строительства произошло во время избирательной кампании — положительный факт. Его основные конкуренты не смогут похвастаться подобного рода достижениями», — сказал Безделов.

Он также добавил, что значимости объекту добавляет и актуальная проблема здравоохранения в ХМАО. «К тому же, не секрет, что в ХМАО тяжелая проблема с долгостроями. А сдача такого глобального проекта всегда является событием для округа в целом», — заключил Безделов.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО разрешилась главная интрига на праймериз ЕР в Госдуму. Тогда вице-губернатор ХМАО Вадим Шувалов и действующий депутат Госдумы Павел Завальный стали победителями праймериз «Единой России» в федеральный парламент по одномандатным округам.