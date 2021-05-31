Вице-губернатор ХМАО Вадим Шувалов теперь должен стать официальным кандидатом от «Единой России„в Госдуму Фото: Алексей Андронов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Вице-губернатор ХМАО Вадим Шувалов и действующий депутат Госдумы Павел Завальный стали победителями праймериз «Единой России» в федеральный парламент по одномандатным округам. Об этом сообщается на сайте предварительного голосования партии власти.

Шувалов на нижневартовском одномандатном округе занял первое место с 67375 голосами в свою поддержку. На втором месте оказался глава Сургутского района Андрей Трубецкой с 12993 голосами. По Ханты-Мансийскому одномандатному избирательному округу победу одержал Павел Завальный. Его поддержало 67485 югорчан. На втором месте также действующий депутат Госдумы Татьяна Гоголева с 14229 голосами.

Источник URA.RU, близкий к региональному правительству сообщил, что югорские единороссы пристально наблюдали за борьбой Шувалова и Трубецкого на нижневартовском одномандатном округе на выборах в Госдуму. «У обоих были хорошие показатели по социологии, поэтому борьба могла быть жаркая. Но теперь у партийного руководства есть понимание того, кого поддерживают жители восточной части ХМАО». Глава исполкома «Единой России» в ХМАО Александр Зеленский не ответил на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в абсолютных цифрах наибольшую поддержку югорчан получил президент хоккейного клуба «Югра» и сын первого губернатора ХМАО Василий Филипенко. За него проголосовало больше 100 тысяч жителей региона, он также собирается выдвигаться в Госдуму, но по партийным спискам.