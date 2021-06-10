Пермский вуз опустился в рейтинге лучших вузов страны

ПНИПУ вошел в топ 100 вузов страны Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Пермский политехнический университет (ПНИПУ) опустился в рейтинге 100 лучших вузов России и оказался на 53 месте (минус 5 позиций). Об этом сообщается в десятом ежегодном рейтинге аналитического агентства RAEX. В 2020 году Пермский политех занял 48 место.

«Всего в рейтинг RAEX-100 вошли университеты из 31 региона России. Явным лидером по количеству участников рейтинга является Москва: 32 вуза из первой сотни находятся в столице (31 годом ранее). Широко представлены Санкт-Петербург (11 учреждений), Московская и Томская области (по 5 вузов) и Татарстан (4 вуза). По три университета из числа лучших расположены в Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской и Тюменской областях», — сказано в рейтинге.

Рейтинг составляется на основе следующих показателей: условия для получения качественного образования в вузе, уровень востребованности работодателями выпускников вуза, уровень научно-исследовательской деятельности вуза. В пресс-службе аналитического агентства RAEX на вопрос о причине падения вуза в рейтинге URA.RU ответили, что дадут комментарии позже.

Несмотря на то, что Пермский университет ухудшил показатели по условиям для качественного обучения, вуз улучшил их по двум другим показателям — востребованности и уровня исследований. Об этом сказано на сайте ПНИПУ. URA.RU также писало о пермских и уральских вузах, которые вошли в топ лучших университетов мира. УрФУ занял 351 место, в группу 801-1000 вошли: Южно-Уральский госуниверситет, Пермский и Тюменский университеты.

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