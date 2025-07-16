Петр Дранга едет с бесплатным концертом на север Пермского края

В Перми продолжается масштабный фестиваль «Город встреч». В ближайшие выходные пройдет его проект «Танцуй. Открывай» с хедлайнером — NEMIGA. В деревнях и селах Прикамья гостей ждут на пикники и гастрономические праздники. В Кусье-Александровском суббота пройдет под знаком алмаза, а известный аккордеонист Петр Дранга даст концерт на самом севере края — в Гайнах.
19 июля
«Танцуй. Открывай» (6+) на эспланаде
В Перми на эспланаде в 15:00 стартует проект «Танцуй. Открывай». Здесь можно не только увидеть популярных артистов, но и принять участие в мастер-классах. В субботу учебу проведут ведущий солист балета Street Jazz Андрей Бабабанщиков, кубинский танцор Лисбанис Лейва и основатель студии Freak Dance Studio Анна Золотарева. Завершится вечер танцевальным спектаклем «Одна мечта», перформансом от сильнейших танцоров студии Freak Dance Studio, а также выступлением CHEBANOV (Иван Чебанов).
Петр Дранга «На земле Перы» (0+) в Гайнах
Фестиваль народного творчества «На земле Перы» состоится в субботу в поселке Гайны. В афише значится выступление известного российского аккордеониста Петра Дранги. Гостей фестиваля ждут с 13:00. Участниками станут творческие коллективы коми-пермяцкого округа, Республики Коми и Пермского края. Весь день будут работать интерактивные площадки, которые дадут возможность прикоснуться к ремеслам, кулинарии, сказочной культуре и традиционным играм. А для более активных зрителей, перед основной частью фестиваля, организаторы приготовили утреннюю экскурсию (10:00) «Тропою Севера» с посещением урочища Пернаяг. Туристы пройдут квест, поучаствуют в церемонии чаепития и посетят источники с «живой и мертвой» водой.
Арт-пикник с фестивалем костров (0+) в Насадке
В селе Насадка под Кунгуром в полдень в субботу начнется масштабный арт-пикник «У Камского моря». «Творческие мастерские, спортивные состязания, музыкальные номера наполнят день неповторимыми эмоциями и ощущениями сопричастности с природой, душевного удовлетворения, позитива и солнечного настроения», — обещают организаторы. Отдельной строчкой в программе стоит вечерний Фестиваль костров.
Фестиваль крестьянской кухни «Ярушник» (0+) в Сепыче
Старинное старообрядческое село Сепыч приглашает в субботу на «Ярушник» — фестиваль крестьянской кухни. Гостям предложат шти, пистишницу, губницу, паренки, селянку, варенИк, пироги, шаньги, и, собственно, ярушник — хлеб на овсяном квасе. Начало в 12:00.
«У алмазного водопада» (0+)
В поселке Кусье-Александровский 19 июля пройдет ландшафтный фестиваль «У алмазного водопада». Он посвящается историческому прошлому поселка и сказочному ландшафту окрестностей. Будут организованы водные прогулки до Стрельного камня; маленькие путешествия к камню Большой Шайтан; экскурсии на объект № 17 обогатительной фабрики.
20 июля
NEMIGA в Перми
На пермской эспланаде с 15:00 начнется второй день проекта «Танцуй. Открывай». В рамках образовательной линейки пройдут лекции менеджеров Первого музыкального издательства, а также артиста и продюсера CHEBANOV. Они расскажут о том, что такое лейбл, как стать его резидентом, как делать интересный музыкальный продукт и начать на нем зарабатывать. Завершат воскресенье выступления проектов ALLERGIA, ВЕСНУШКА, MURANA и NEMIGA.
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