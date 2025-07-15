Более двух тысяч лосей окажутся под прицелом в Пермском крае

В Пермском крае 2189 охотников получили разрешения на добычу лося в 2025 году. Еще 219 заявителям было отказано. Информацию об итогах распределения лицензий опубликовало Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона.
«Министерством природных ресурсов зарегистрировано 2189 заявок для участия в распределении разрешения на добычу лося в общедоступных охотничьих угодьях Пермского края. Перечень принятых и не принятых заявок в отношении каждого угодья опубликован на сайте», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале.
Прием заявлений стартовал в конце мая. Как уточнили в министерстве, в этом году охота на взрослых самцов лося во время гона разрешена с 1 сентября, а с 15 сентября — для всех половозрелых особей, включая сеголетков.
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