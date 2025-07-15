15 июля 2025

Более двух тысяч лосей окажутся под прицелом в Пермском крае

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Минприроды опубликовало перечень принятых и непринятых заявок на добычу лося
Минприроды опубликовало перечень принятых и непринятых заявок на добычу лося Фото:

В Пермском крае 2189 охотников получили разрешения на добычу лося в 2025 году. Еще 219 заявителям было отказано. Информацию об итогах распределения лицензий опубликовало Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона.

«Министерством природных ресурсов зарегистрировано 2189 заявок для участия в распределении разрешения на добычу лося в общедоступных охотничьих угодьях Пермского края. Перечень принятых и не принятых заявок в отношении каждого угодья опубликован на сайте», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале.

Прием заявлений стартовал в конце мая. Как уточнили в министерстве, в этом году охота на взрослых самцов лося во время гона разрешена с 1 сентября, а с 15 сентября — для всех половозрелых особей, включая сеголетков.

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В Пермском крае 2189 охотников получили разрешения на добычу лося в 2025 году. Еще 219 заявителям было отказано. Информацию об итогах распределения лицензий опубликовало Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона. «Министерством природных ресурсов зарегистрировано 2189 заявок для участия в распределении разрешения на добычу лося в общедоступных охотничьих угодьях Пермского края. Перечень принятых и не принятых заявок в отношении каждого угодья опубликован на сайте», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. Прием заявлений стартовал в конце мая. Как уточнили в министерстве, в этом году охота на взрослых самцов лося во время гона разрешена с 1 сентября, а с 15 сентября — для всех половозрелых особей, включая сеголетков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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