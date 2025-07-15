15 июля 2025

Для пермяков устроят экскурсию на алмазную фабрику

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Пешие прогулки на фестивале - одна из главных активностей (архивное фото)
Пешие прогулки на фестивале - одна из главных активностей (архивное фото) Фото:

Ландшафтный фестиваль «У алмазного водопада» (0+) пройдет в ближайшие выходные в поселке Кусье-Александровский Пермского края. Среди различных активностей гостей ждет и экскурсия на объект № 17 обогатительной фабрики. Ранее в районе поселка добывали алмазы.

«Фестиваль „У алмазного водопада“ порадует гостей разнообразием форм досуга и отдыха. Как всегда, центром притяжения фестиваля остается водопад, возникший при устройстве плотины для дражной разработки алмазных россыпей на реке Койва. Для любителей пеших прогулок будет экскурсия на объект № 17 обогатительной фабрики», — говорится в афише на сайте проекта «59 фестивалей 59 региона».

Фестиваль «У алмазного водопада» стартует в Кусье-Александровском 19 июля. В программе ярмарка, мастер-классы, игры, угощения и музыка.

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Ландшафтный фестиваль «У алмазного водопада» (0+) пройдет в ближайшие выходные в поселке Кусье-Александровский Пермского края. Среди различных активностей гостей ждет и экскурсия на объект № 17 обогатительной фабрики. Ранее в районе поселка добывали алмазы. «Фестиваль „У алмазного водопада“ порадует гостей разнообразием форм досуга и отдыха. Как всегда, центром притяжения фестиваля остается водопад, возникший при устройстве плотины для дражной разработки алмазных россыпей на реке Койва. Для любителей пеших прогулок будет экскурсия на объект № 17 обогатительной фабрики», — говорится в афише на сайте проекта «59 фестивалей 59 региона». Фестиваль «У алмазного водопада» стартует в Кусье-Александровском 19 июля. В программе ярмарка, мастер-классы, игры, угощения и музыка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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