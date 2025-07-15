15 июля 2025

Прокуратура Перми выяснила причину ДТП с маршруткой, которая влетела в киоск

Водитель маршрутки не справился с управлением и врезался в ларек в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения
Прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения Фото:

В Перми водитель рейсового автобуса столкнулся с торговым павильоном на улице Маршала Рыбалко, пытаясь избежать аварии с другим транспортом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

«Прокуратурой Кировского района Перми организована проверка по факту ДТП с участием пассажирского автобуса. Предварительно, водитель, реагируя на маневр другого транспортного средства, не справился с управлением и допустил столкновение с торговым павильоном», — сообщает telegram-канал ведомства.

Сейчас выясняются все детали произошедшего. Сотрудники ведомства проверят, как соблюдалось законодательство о безопасности дорожного движения и перевозках пассажиров.

Авария произошла в пермском микрорайоне Закамск 15 июля. В результате инцидента травмы различной степени тяжести получили два пассажира автобуса, а также сотрудник торговой точки.

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В Перми водитель рейсового автобуса столкнулся с торговым павильоном на улице Маршала Рыбалко, пытаясь избежать аварии с другим транспортом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края. «Прокуратурой Кировского района Перми организована проверка по факту ДТП с участием пассажирского автобуса. Предварительно, водитель, реагируя на маневр другого транспортного средства, не справился с управлением и допустил столкновение с торговым павильоном», — сообщает telegram-канал ведомства. Сейчас выясняются все детали произошедшего. Сотрудники ведомства проверят, как соблюдалось законодательство о безопасности дорожного движения и перевозках пассажиров. Авария произошла в пермском микрорайоне Закамск 15 июля. В результате инцидента травмы различной степени тяжести получили два пассажира автобуса, а также сотрудник торговой точки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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