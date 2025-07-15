15 июля 2025

Дело о хищениях при реконструкции пермского военного госпиталя передано в суд

© Служба новостей «URA.RU»
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Материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в суд
Материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в суд Фото:

Завершено расследование уголовного дела о хищениях при проведении реконструкции пермского военного госпиталя. Материалы переданы в суд. Об этом сообщили в СК РФ.

«По данным следствия, ущерб составил более 75 миллионов рублей. Установлено, что в 2022 году при выполнении государственного оборонного заказа между Минобороны России, ППК „ВСК“ и ООО „Специальные технологии строительства“ заключены многомиллионные контракты на выполнение работ по капитальному ремонту объектов в Свердловской области и городе Перми. Тогда деньги были распределены между подрядчиками и субподрячиками, а впоследствии похищены», — говорится в сообщении Следкома.

Обвиняемыми по делу проходят бывший начальник филиала «Строительное управление» «Военно-строительная компания» Сергей Сухов, его заместитель Дмитрий Сергель и директор ООО «Специальные технологии строительства» Павел Кравченко. Сухов и Кравченко признали свою вину в полном объеме. Кравченко от органов следствия скрылся и объявлен в международный розыск. О подробностях их преступления URA.RU писало еще в октябре 2024 года.

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Завершено расследование уголовного дела о хищениях при проведении реконструкции пермского военного госпиталя. Материалы переданы в суд. Об этом сообщили в СК РФ. «По данным следствия, ущерб составил более 75 миллионов рублей. Установлено, что в 2022 году при выполнении государственного оборонного заказа между Минобороны России, ППК „ВСК“ и ООО „Специальные технологии строительства“ заключены многомиллионные контракты на выполнение работ по капитальному ремонту объектов в Свердловской области и городе Перми. Тогда деньги были распределены между подрядчиками и субподрячиками, а впоследствии похищены», — говорится в сообщении Следкома. Обвиняемыми по делу проходят бывший начальник филиала «Строительное управление» «Военно-строительная компания» Сергей Сухов, его заместитель Дмитрий Сергель и директор ООО «Специальные технологии строительства» Павел Кравченко. Сухов и Кравченко признали свою вину в полном объеме. Кравченко от органов следствия скрылся и объявлен в международный розыск. О подробностях их преступления URA.RU писало еще в октябре 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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