Ребенок случайно выстрелил в глаз работнику парка развлечений в Пермском крае

Сотрудник парка развлечений в Кунгуре (Пермский край) потерял зрение на один глаз после случайного выстрела на аттракционе «Пневматический тир». Пострадавшему работнику 26 лет.
«Инцидент произошел во время перезарядки пневматического пистолета юным посетителем. Он случайно выстрелил в сторону билетного контролера-оператора, в результате чего пулька попала мужчине в глаз. Суд установил, что предприниматель, отвечавший за работу тира, не обеспечил сотрудника необходимыми средствами индивидуальной защиты», — сообщает ГУ ФССП по Пермскому краю на официальном сайте.
Вследствие полученной травмы пострадавший фактически ослеп на один глаз, острота второго постепенно снижалась из-за постоянной нагрузки. Из-за этого в дальнейшем молодой человек не мог устроиться на работу.
Суд признал виновным индивидуального предпринимателя, который не обеспечил сотрудника средствами защиты. По решению суда, владелец аттракциона обязан выплатить пострадавшему компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей. В ходе разбирательства было также отмечено, что на рабочем месте не соблюдались требования безопасности, а инструкции по использованию оборудования не были надлежащим образом доведены до посетителей.
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