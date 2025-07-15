Нейросеть «Яндекса» назвала самые необычные туристические места Пермского края

Шесть достопримечательностей Пермского края вошли в список самых необычных в России мест для туристов. Своеобразный реестр составила нейросеть Алиса от «Яндекса».
«Попросили Алису изучить отзывы к местам и найти необычные туристические объекты. Для этого отобрали более 360 тысяч примечательных мест и сооружений. Из них выбрали те, у которых минимум 50 оценок и рейтинг 4,5 или выше. При этом исключили самые широко известные места, у которых более 20 тысяч оценок. Получился список из 31 тысячи объектов — его показали Алисе и объяснили ей, как определить необычные места. Инструкции включали десятки правил для каждой категории», — объяснили аналитики принцип составления реестра.
В итоговую подборку вошли 380 объектов, шесть из которых находятся в Пермском крае. Это архитектурно-этнографический музей «Хохловка», музей-заповедник «Сользавод», социокультурное пространство «Завод Шпагина», Ординская пещера, декорации фильма «Сердце Пармы», Музей деревянной скульптуры в деревне Пармайлово.
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