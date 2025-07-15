15 июля 2025

Врачи требуются в тюремные больницы Пермского края

© Служба новостей «URA.RU»
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Медицинский персонал требуется в больницы краевого ГУФСИН
Медицинский персонал требуется в больницы краевого ГУФСИН Фото:

В ГУФСИН по Пермскому краю свободны должности врачей и другого медперсонала в больницы, работающие в уголовно-исполнительной системе. Вакансии отображены на официальном сайте краевого ведомства.

«Заведующий отделением, врач-хирург требуется в колонию № 9 в Соликамске. Там же открыты вакансии инфекциониста, невролога и дерматовенеролога. Также врач-психиатр требуется в воспитательную колонию Пермского края и СИЗО-6 в селе Гамово Пермского края. Уровень зарплат медперсонала при этом не указывается», — следует из информации, размещенной на сайте.

Врачи и лаборанты требуются и учреждения в Кудымкаре, Чусовом, Губахе Березниках. Полный список вакансий медицинского персонала размещен на сайте ГУФСИН по Пермскому краю.

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В ГУФСИН по Пермскому краю свободны должности врачей и другого медперсонала в больницы, работающие в уголовно-исполнительной системе. Вакансии отображены на официальном сайте краевого ведомства. «Заведующий отделением, врач-хирург требуется в колонию № 9 в Соликамске. Там же открыты вакансии инфекциониста, невролога и дерматовенеролога. Также врач-психиатр требуется в воспитательную колонию Пермского края и СИЗО-6 в селе Гамово Пермского края. Уровень зарплат медперсонала при этом не указывается», — следует из информации, размещенной на сайте. Врачи и лаборанты требуются и учреждения в Кудымкаре, Чусовом, Губахе Березниках. Полный список вакансий медицинского персонала размещен на сайте ГУФСИН по Пермскому краю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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