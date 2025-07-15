Врачи требуются в тюремные больницы Пермского края

В ГУФСИН по Пермскому краю свободны должности врачей и другого медперсонала в больницы, работающие в уголовно-исполнительной системе. Вакансии отображены на официальном сайте краевого ведомства.
«Заведующий отделением, врач-хирург требуется в колонию № 9 в Соликамске. Там же открыты вакансии инфекциониста, невролога и дерматовенеролога. Также врач-психиатр требуется в воспитательную колонию Пермского края и СИЗО-6 в селе Гамово Пермского края. Уровень зарплат медперсонала при этом не указывается», — следует из информации, размещенной на сайте.
Врачи и лаборанты требуются и учреждения в Кудымкаре, Чусовом, Губахе Березниках. Полный список вакансий медицинского персонала размещен на сайте ГУФСИН по Пермскому краю.
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