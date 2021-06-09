Синоптики предупредили о высоком риске лесных пожаров в ХМАО

В Березовском и Кондинском районах сохраняется пожароопасная обстановка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Синоптики ХМАО ожидают возникновения лесных пожаров на территории Березовского и Кондинского районов. Прогноз озвучили в Гидрометцентре региона.

«Оповещение о 4-м классе пожароопасности 9 июня: наблюдается в Няксимволе и Куминской. 10 и 12 июня 4-й класс пожароопасности ожидается в Няксимволе, Куминской и Леушах», — сказано на сайте Гидрометцентра.

По данным департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО, на данный момент на территории округа нет действующих лесных пожаров. Всего с начала сезона в лесах Югры зарегистрировано 66 лесных пожаров общей площадью 3228 гектаров. В департаменте также напомнили, что в округе действует режим повышенной пожарной готовности.

Ранее URA.RU писало, что ущерб лесам ХМАО за год вырос в семь раз. За весенний период в Югре сгорело более 3 тысяч гектаров леса. Годом ранее общая площадь сгоревшего леса составила порядка 440 га.