09 июня 2021
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Синоптики предупредили о высоком риске лесных пожаров в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар под Рефтинским. Свердловская область, лесной пожар, пожар в лесу
В Березовском и Кондинском районах сохраняется пожароопасная обстановка Фото:

Синоптики ХМАО ожидают возникновения лесных пожаров на территории Березовского и Кондинского районов. Прогноз озвучили в Гидрометцентре региона.

«Оповещение о 4-м классе пожароопасности 9 июня: наблюдается в Няксимволе и Куминской. 10 и 12 июня 4-й класс пожароопасности ожидается в Няксимволе, Куминской и Леушах», — сказано на сайте Гидрометцентра.

По данным департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО, на данный момент на территории округа нет действующих лесных пожаров. Всего с начала сезона в лесах Югры зарегистрировано 66 лесных пожаров общей площадью 3228 гектаров. В департаменте также напомнили, что в округе действует режим повышенной пожарной готовности.

Ранее URA.RU писало, что ущерб лесам ХМАО за год вырос в семь раз. За весенний период в Югре сгорело более 3 тысяч гектаров леса. Годом ранее общая площадь сгоревшего леса составила порядка 440 га.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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