13 июня 2021

США: НАТО изменит военную концепцию против России

© Служба новостей «URA.RU»
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НАТО готовит новые военные концепции, чтобы ответить России Фото:

Страны — участницы НАТО будут реализовывать новые военные концепции, чтобы противостоять угрозам со стороны России и других стран. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

«Союзники [по НАТО] возьмут на себя обязательства по реализации новых военных концепций и стратегий, которые укрепят потенциал сдерживания и обороны НАТО для противостояния угрозам со стороны России и других стран. НАТО также продолжает следить за развертыванием российских войск на Украине и в ее районе», — передает ТАСС. Уточняется, что новая концепция будет подготовлена к 2022 году.

Саммит НАТО пройдет в Брюсселе 14 июня, передает телеканал 360. После саммита ожидается первая личная встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Однако президент России Владимир Путин не ожидает прорыва отношений между странами после встречи, сообщает RT. Ранее военный эксперт Павел Фельгенгауэр спрогнозировал сроки войны между Россией и НАТО. Он предположил, что война может начаться уже летом. Так он создание Россией новых воинских частей в Западном военном округе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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