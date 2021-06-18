18 июня 2021

Минтранс хочет привязать авиабилеты к сертификатам о вакцинации

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Данные о прививках будут браться с сайта госуслуг Фото:
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Коронавирус COVID-19

Минтранс потребовал от авиакомпаний запрашивать сертификат вакцинации при покупку билетов онлайн. Данный вопрос поручила проработать вице-премьер Татьяна Голикова.

Минтранс направил российским авиакомпаниям письмо с требованием обеспечить на своих онлайн-площадках по продаже билетов возможность авторизовываться пассажирам по сертификату о вакцинации против коронавируса, передают РБК. Данные о прививках должны браться с сайта госуслуг.

Соответствующее поручение дала вице-премьер Татьяна Голикова. В Минцифры считают, что новое правило о предоставлении пассажирами справки может быть распространено на все виды транспорта. Как сообщил источник издания в крупной авиакомпании, вопрос сейчас обсуждается, однако окончательного решения еще нет.

Ранее URA.RU писало, что в Москве и Московской области стартует обязательная вакцинация от коронавируса. Также к ним присоединилась и Сахалинская область. Вакцинироваться должны более половины работающего населения в ряде сфер. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение об обязательной вакцинации от коронавируса регионы принимают самостоятельно.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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