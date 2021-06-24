24 июня 2021
23 июня 2021

Названы сроки открытия федерального медицинского центра в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие медцентра для пациентов с COVID-19. Краснотурьинск, Свердловская область, краснотурьинск, больница, медцентр, медицинский центр спасения
В Перми завершается строительство Центра управления рисками здоровью населения Фото:

Первые три корпуса Федерального научного центра управления рисками здоровью населения в Перми будут открыты в ноябре. Объект возводится по заказу Роспотребнадзора РФ недалеко от Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии.

«Центр объявил тендер на завершение строительства зданий. Стоимость работ оценивается в 56,5 млн рублей, финансирование произведут из федерального бюджета. Учреждение рассчитывает, что комплекс будет введен в строй не позднее 15 ноября этого года», — сообщили URA.RU в пресс-службе RosTender.

Заявки на участие в тендере принимают до 19 июля. После этого будет определен победитель. Строительство федерального медцентра ведется в Камской долине с 2017 года.

Всего должны быть построены четыре корпуса: лабораторный, (где разместятся биохимические, токсикологические, химико-аналитические, цитогенетические лаборатории), а также клинический, научно-административный и хозяйственный. Изначально предполагалось завершить первый этап работ до конца декабря 2020 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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