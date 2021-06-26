В Москве побит четвертый за неделю температурный рекорд

Аномальная жара держится в Москве почти неделю Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В субботу воздух в Москве прогрелся до 32,6 градуса. Как сообщили в главной метеостанции на ВДНХ, это четвертый за неделю температурный рекорд.

«Сегодня в городе побит четвертый за неделю температурный рекорд дня. На 0,6 градуса превышен максимум, установленный 26 июня 2013 года (32 градуса)», — заявил представитель метеобюро «Интерфаксу». Синоптик уточнил, что 22, 23 и 24 июня в столице России были побиты температурные максимумы, установленные в 1917 году и дважды в 1948 году.

Жара в Москве не ослабевает несколько дней. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявлял, что аномально высокие температуры продержатся в регионе минимум до понедельника, передает RT. По его словам, к 30 июня температура спадет до 20—25 градусов.