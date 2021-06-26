Захарова назвала выдачу паспортов жителям ДНР гуманитарным жестом

Выдача российских паспортов жителям Донбасса является ответной мерой на социально-экономическую и транспортную блокаду, которую ввела в регионе Украина. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Предоставление жителям Донбасса российского гражданства является вынужденной гуманитарной мерой в условиях введенной Киевом социально-экономической и транспортной блокады региона. <…> Гуманитарный жест России является прямым следствием невыполнения Украиной своих обязательств по Минским соглашениям», — сказано в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.
По словам официального представителя МИД, действия России «полностью соответствуют международной практике». В пример Захарова привела Польшу, Венгрию и Румынию, которые также предоставляют свои паспорта жителям Украины.
Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ об упрощенном получении гражданства жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Российские паспорта получили уже боле 260 тысяч жителей региона, уточняет RT. Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука заявил, что получившие паспорта России жители Донбасса являются «недогражданами», так как в документах у них нет отметки о регистрации, передает телеканал 360. Источники в общественном движении «Донецкая республика» сообщали, что жителей региона вынуждают получать паспорта России, чтобы на выборах в Госдуму проголосовало полмиллиона новых граждан.
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