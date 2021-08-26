Мэр из ХМАО нанял шестого по счету куратора строек

Глава Сургутского района Андрей Трубецкого взял на работу очередного директора УКСа Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой взял на работу шестого по счету директора управления капитального строительства — им стал Микаил Асадулаев. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к районной мэрии.

«Асадулаев пару лет назад ушел с поста директора районного МУП „УТВИВ №1“ и уехал в Воронеж. Но в администрации Сургутского района, мягко говоря, не очень длинная скамейка людей, стоящих в кадровом резерве. Тем более должность директора УКСа вообще можно назвать расстрельной. За время работы Трубецкого на этом посту работали Евгений Зиновьев, Александр Гребешок, Геннадий Педун, Руслан Речапов, Евгений Гордеев. Все имели профильное образование и опыт работы. Но надолго не задерживались», — сообщил инсайдер.

Другой собеседник URA.RU в истеблишменте Сургутского района отметил, что сложная кадровая ситуация сложилась и в департаменте строительства и земельных отношений. «Директор департамента Оксана Виер снова ушла в декрет, у нее есть такая возможность досидеть в отпуске по уходу за ребенком до ноября. Ее заместитель Роман Малиновский сразу ушел на больничный с последующим увольнением. В итоге, и. о. главы департамента осталась Ирина Шевченко. Главная проблема для чиновников строительного блока — решить вопрос с инженерными сетями в микрорайоне „Гидронамыв“ поселка Белый Яр, которые перемерзли зимой. Чиновники объявляют конкурсы, но никто не соглашается на них выходить за 50 млн рублей», — сообщил инсайдер. В пресс-службе мэрии Сургутского района подтвердили информацию о кадровых перестановках.

Ранее URA.RU сообщало, что прежний директор УКСа Сургутского района Евгений Зиновьев написал заявление об уходе спустя месяц после прихода на новую работу. Он из-за задолженностей по налогам не имел права подписывать документы в своей должности.