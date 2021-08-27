Дом в экостиле продается в свердловском поселке за 10 млн. «Спуск к реке с отсыпанным пляжем»

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Коттеджный посёлок. Курган , дом, недвижимость, коттедж, загородный дом, коттеджный поселок, фасад дома
В доме имеется электричество и центральное газоснабжение Фото:

Строящийся дом в стиле BarnHouse (новый архитектурный стиль дома, сочетающий в себе деревянный лофт, минимализм и био-тек — прим.ред.) выставлен на продажу в поселке в Курганово (Свердловская область). Продавец планирует выручить с продажи почти 10 миллионов рублей. Информация о продаже размещена на сайте недвижимости N1.

«Дом площадью 160 квадратных метров расположился на 12 сотках земли. Участок находится в углублении леса, это большой плюс, так как покупателю не придется из окна наблюдать за соседями. В 50 метрах есть спуск к реке с отсыпанным пляжем», — говорится в предложении.

Эргономичная планировка позволяет сделать две спальни, большую гостиной и мансардный этаж. «В доме светло и много пространства за счет второго света и панорамного остекления в гостиной. Высота потолков 7 метров. При строительстве дома использовали только качественные, проверенные материалы», — говорит продавец в объявлении.

Ранее URA.RU писало, что недостроенный коттедж за 18 млн рублей выставлен на продажу в городе Сысерть (Свердловская область). Судя по данным сайта объявлений Avito, это самый дорогой недостроенный загородный дом в городе. Дом площадью 250 квадратных метров расположился на участке 20 соток земли.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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