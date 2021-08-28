HR-менеджер сравнила электронные и бумажные трудовые книжки

Бумажные трудовые книжки имеют преимущества и недостатки перед цифровыми версиями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Электронная трудовая книжка позволяет работодателям быстро трудоустроить соискателя, однако информация с цифрового документа может потеряться из-за сбоев системы или хакерских атак. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала международный HR-консультант Зулия Лоикова.

«Люди боятся выбрать между электронной и бумажной трудовой книжкой, потому что они опасаются, что может быть утечка. Да, удобно просматривать сведения о трудовой деятельности через приложение на смартфоне. Быстро получать эту информацию через личный кабинет, никуда не ходить за какими-то справками», — сказала URA.RU Зулия Лоикова.

«Электронные трудовые сокращают такие риски, когда сотрудник теряется и не выходит по каким-то причинам, и работодатель не может его найти. Часто бывает так, что работодатель не отдал трудовую при увольнении», — добавила специалист. Однако, уточнила Лоикова, существует риск потери самой трудовой книжки, что приведет к ее затруднительному восстановлению.

В беседе с URA.RU директор Института профессионального кадровика Валентина Митрофанова отметила, что работодатель ведет электронную трудовую книжку с 2020 года несмотря на то, что сотрудник мог выбрать бумажный вариант. «Электронная трудовая книжка с прошлого года ведется обязательно. По сути, у нас нет с вами выбора: „я не хочу электронную трудовую книжку“, потому что она появляется автоматически. Каждым работодателем подаются сведения в Пенсионный фонд, и формируется электронная книжка», — объяснила собеседница агентства.