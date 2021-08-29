29 августа 2021

Источник: какие задачи решают пермские бойцы ЧВК за границей

© Служба новостей «URA.RU»
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Солдаты, армия. Челябинск., пулемет
Перед тем, как поехать в ЦАР, пермяки проходят недельные сборы Фото:

Пермские бойцы российских частных военных компаний (ЧВК), уехавшие воевать в Центральноафриканскую республику (ЦАР), охраняют базы с наемниками и сопровождают конвои от нападения боевиков. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказал источник, близкий к ЧВК.

«Задача — охрана центральной базы, где располагается контингент бойцов, форпостов. Кроме того, парни сопровождают транспортные колонны — не важно — местная ли это армия или гражданские с продовольствием — от нападения боевиков. Как правило, боевики устраивают засады в джунглях, вдоль трассы, а после этого скрываются в деревнях. Бойцы должны пресекать такие нападения», — пояснил инсайдер.

По его словам, перед тем, как уехать за границу, пермяки проходят обязательные недельные сборы на территории России. Как правило, добавил источник, бойцы устраиваются в ЧВК «Группа Вагнера», реже — в «Редут-антитеррор». Ранее инсайдер в частной военной компании рассказывал о том, сколько зарабатывают наемники, решившие воевать в Африке, и с какими сложностями пермякам, попавшим в ЧВК, приходится сталкиваться.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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