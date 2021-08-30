Лавров осудил нападки на Сталина «как на главного злодея»

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Коммунисты на Манежной площади, перед возложением цветов к могиле Сталина в годовщину его смерти. Москва, коммунисты, сталин, кпрф, митинг, коммунистическая партия, красные флаги
По словам Сергей Лаврова, нападки на Сталина — это атака на прошлое России Фото:

Желание выставить Иосифа Сталина главным злодеем эпохи является атакой на отечественной прошлое и итоги Второй мировой войны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с ветеранами Великой Отечественной войны.

«Я абсолютно согласен с тем, что историю нельзя трогать. Кстати, нападки на Сталина как на главного злодея, сваливание в одну кучу всего, что он сделал в довоенное время, во время, после войны — это ведь тоже часть той самой атаки на наше прошлое, на итоги Второй мировой войны», — передает ТАСС слова Лаврова.

Ранее Сталин и Ленин обошли президента РФ Владимира Путина в рейтинге выдающихся личностей. 39% россиян признали Сталина самой выдающейся личностью всех времен и народов. Также в России планируют построить первый Сталин-центр, сообщает телеканал 360. Музей, посвященный Иосифу Сталину, появится в Нижегородской области.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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