В США рассказали о новой борьбе Трампа после провала на Нобелевской премии

Трамп будет бороться за Нобелевскую премию в 2026 году
Союзники Трампа объявили о новой борьбе за Нобелевскую премию мира
Союзники Трампа объявили о новой борьбе за Нобелевскую премию мира Фото:

Президент США Дональд Трамп намерен бороться за Нобелевскую премию мира в 2026 году, несмотря на неудачу в последних номинациях. Соответствующую резолюцию в Конгрессе готовит республиканец Бадди Картер, заявляя, что экс-президент «заслуживает этой чести».

«В следующем году он будет сильным кандидатом. В этом году он должен был стать настоящим фаворитом, но, к сожалению, комитет ошибся. Но они приняли решение. Так что в следующем году у них будет возможность исправиться». —заявил конгрессмен Бадди Картер в интервью, сообщается в NBC News.

Представитель бывшего президента Джейсон Миллер выразился еще более категорично, заявив, что наследию Нобелевской премии мира будет нанесен непоправимый ущерб в случае, если награда не будет вручена Трампу в 2026 году.

Аналитики выражают сомнения относительно перспектив данной инициативы, несмотря на уверенные заявления соратников президента США. По их оценке, Нобелевский комитет будет учитывать не риторику, а конкретные результаты деятельности Трампа на международной арене.

Ключевыми станут несколько факторов:

  • Удастся ли реализовать его план по урегулированию в секторе Газа и будет ли он устойчивым.
  • Сможет ли Трамп способствовать прекращению конфликтов на Украине и Ближнем Востоке.
  • Пересмотрит ли политику «Америка прежде всего» в ущерб международному сотрудничеству.

Ранее Дональда Трампа уже неоднократно выдвигали на Нобелевскую премию мира за посреднические усилия в международных конфликтах — впервые такую инициативу предложил премьер-министр Японии в 2019 году, а в 2025-м его кандидатуру поддержали лидеры ряда стран, включая Армению, Азербайджан, Пакистан, Израиль и Камбоджу. В этом году Трамп был номинирован за попытки урегулировать конфликт в секторе Газа, однако имя экс-президента не попало в список основных фаворитов.

