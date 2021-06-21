Сталин и Ленин обошли Путина в рейтинге выдающихся личностей

Владимир Путин занял пятое место в рейтинге Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россияне перечислили самых выдающихся личностей всех времен и народов по их мнению. Президент России Владимир Путин оказался в списке на пятом месте, уступив бывшим главам СССР Владимиру Ленину и Иосифу Сталину. Об этом сообщает исследовательская организация «Левада-центр» (признана иностранным агентом на территории РФ).

«В мае 2021 года среди самых выдающихся личностей по мнению россиян оказались: И. Сталин (39%), В. Ленин (30%), А. Пушкин (23%), Петр I (19%) и В. Путин (15%)», — указано на сайте Левада-центра. Отмечается, что в 2017 году россияне в два раза чаще называли Путина самой выдающейся личностью.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что россияне стали меньше доверять политикам. За неделю упал уровень доверию к президенту, премьер-министру Михаилу Мишустину и лидерам партий ЛДПР и КПРФ Владимиру Жириновскому и Геннадию Зюганову. В период с 31 мая по 6 июня только 66% опрошенных отмечали, что доверяют Путину.