29 августа 2021
28 августа 2021
27 августа 2021

Нефтяники лоббируют в Госдуме судьбоносный вопрос для ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Качалки. Сургут, газ, газпром, топливо, роснефть, качалка, экономика, нефть, месторождение, нефтедобыча, добыча нефти, черное золото, природные ресурсы, лукоил, сургутнефтегаз, куст нефтегазовый, цены на нефть
Югорские нефтяники ждут реформы налогообложения отрасли Фото:

Нефтяные компании из ХМАО рассчитывают на налоговые послабления для отрасли в 2021 году. Об этом URA.RU сообщила член рабочей группы комитета Госдумы по бюджету и налогам Ольга Ануфриева.

По ее словам, на площадке думского комитета были аккумулированы предложения от нефтяных компаний, которые могут скорректировать их убытки из-за реформы налогообложения, которую ввел Минфин для отрасли в 2021 году. «Выбраны приоритетные предложения, которые сейчас можно принять без выпадающих доходов бюджета. Расширить, например, третью или четвертую группу по НДД (налог на дополнительный доход — прим. URA.RU), чтобы дать компаниям перейти на этот специальный налоговый режим по некоторым месторождениям. Чтобы и нефтяники могли туда что-то вкладывать, и чтобы бюджет несильно пострадал», — прокомментировала Ануфриева.

Она также добавила, что все эти предложения будут рассмотрены думским комитетом совместно с федеральным правительством осенью, пока не принят российский бюджет на 2022 год. «Те расчеты, которые представили нефтяные компании — это огромный труд. „Сургутнефтегаз“ для их подготовки даже задействовал специальный институт», — прокомментировала Ануфриева.

Ранее URA.RU сообщало, что генеральный директор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов в начале года пытался со своей стороны пролоббировать изменения налогового законодательства. В противном случае, он грозил сокращением добычи полезных ископаемых в ХМАО.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...