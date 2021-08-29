Нефтяники лоббируют в Госдуме судьбоносный вопрос для ХМАО

Югорские нефтяники ждут реформы налогообложения отрасли Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Нефтяные компании из ХМАО рассчитывают на налоговые послабления для отрасли в 2021 году. Об этом URA.RU сообщила член рабочей группы комитета Госдумы по бюджету и налогам Ольга Ануфриева.

По ее словам, на площадке думского комитета были аккумулированы предложения от нефтяных компаний, которые могут скорректировать их убытки из-за реформы налогообложения, которую ввел Минфин для отрасли в 2021 году. «Выбраны приоритетные предложения, которые сейчас можно принять без выпадающих доходов бюджета. Расширить, например, третью или четвертую группу по НДД (налог на дополнительный доход — прим. URA.RU), чтобы дать компаниям перейти на этот специальный налоговый режим по некоторым месторождениям. Чтобы и нефтяники могли туда что-то вкладывать, и чтобы бюджет несильно пострадал», — прокомментировала Ануфриева.

Она также добавила, что все эти предложения будут рассмотрены думским комитетом совместно с федеральным правительством осенью, пока не принят российский бюджет на 2022 год. «Те расчеты, которые представили нефтяные компании — это огромный труд. „Сургутнефтегаз“ для их подготовки даже задействовал специальный институт», — прокомментировала Ануфриева.

Ранее URA.RU сообщало, что генеральный директор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов в начале года пытался со своей стороны пролоббировать изменения налогового законодательства. В противном случае, он грозил сокращением добычи полезных ископаемых в ХМАО.