В минздраве Пермского края озвучили претензии граждан к медицине

В минздрав поступили тысячи обращений от пермяков Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В министерство Пермского края поступили десятки тысяч обращений от жителей, касающихся вопросов, связанных с медициной. Проверки, проведенные ведомством, показали, что большинство жалоб пермяков на оказание медпомощи, начисления зарплат, соблюдению санитарного режима и прочее признаны обоснованными. Об этом рассказали URA.RU в пресс-службе минздрава.

«За семь месяцев 2021 года проведено 332 внеплановые проверки, выдано 224 предписания (обращения признаны обоснованными)», — отметили в пресс-службе. Чаще всего пермяки обращались в ведомство через портал Госуслуги (за семь месяцев в адрес ведомства поступило и отработано свыше 72 тыс. обращений).

Еще свыше 7,2 тыс. обращений поступило на «горячую линию» минздрава. Это на одну тысячу больше, чем за тот же период прошлого года. В ведомство поступали вопросы организации медпомощи, начисления зарплаты сотрудникам, работающих с COVID-19, соблюдение санэпид режима, вакцинации от коронавируса.

О проблемах в отрасли ранее говорил губернатор. По его мнению, к ним привели реформы, которые проводились в предыдущие годы.