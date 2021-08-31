31 августа 2021
30 августа 2021

В минздраве Пермского края озвучили претензии граждан к медицине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вакцинация ветеранов вторым компонентом вакцины
В минздрав поступили тысячи обращений от пермяков Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В министерство Пермского края поступили десятки тысяч обращений от жителей, касающихся вопросов, связанных с медициной. Проверки, проведенные ведомством, показали, что большинство жалоб пермяков на оказание медпомощи, начисления зарплат, соблюдению санитарного режима и прочее признаны обоснованными. Об этом рассказали URA.RU в пресс-службе минздрава.

«За семь месяцев 2021 года проведено 332 внеплановые проверки, выдано 224 предписания (обращения признаны обоснованными)», — отметили в пресс-службе. Чаще всего пермяки обращались в ведомство через портал Госуслуги (за семь месяцев в адрес ведомства поступило и отработано свыше 72 тыс. обращений).

Еще свыше 7,2 тыс. обращений поступило на «горячую линию» минздрава. Это на одну тысячу больше, чем за тот же период прошлого года. В ведомство поступали вопросы организации медпомощи, начисления зарплаты сотрудникам, работающих с COVID-19, соблюдение санэпид режима, вакцинации от коронавируса.

О проблемах в отрасли ранее говорил губернатор. По его мнению, к ним привели реформы, которые проводились в предыдущие годы.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...