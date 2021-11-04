04 ноября 2021

На Украине обвинили Россию в блокировке угля из Казахстана

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
РЖД не подтверждает проезд вагонов с углем через РФ Фото:

Россия заблокировала транзит угля из Казахстана на Украину. Об этом заявил глава комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус в своем Telegram-канале.

«Российская Федерация остановила транзит угля из Казахстана, шедшего в Украину. Все соответствующие поставки в ноябре заблокированы», — написал Герус. По его словам, техническая блокировка происходит на уровне РЖД, не подтверждающей проезд вагонов с таким углем через РФ.

Ранее же Герус заявил, что Россия с 1 ноября остановила поставки энергетического угля на Украину и назвал это «энергетической войной». В Минэкономразвития сообщили, что прекращение поставок на Украину связанна с ростом потребления угля в России. В свою очередь, Украина договорилась с США о поставках 60 тысяч тонн угля, пишет RT. Министр энергетики РФ Николай Шульгинов сообщил, что Россия будет наращивать экспорт угля в Европу и Азию, отмечает агентство Nation News.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...