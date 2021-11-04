На Украине обвинили Россию в блокировке угля из Казахстана

РЖД не подтверждает проезд вагонов с углем через РФ Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Россия заблокировала транзит угля из Казахстана на Украину. Об этом заявил глава комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус в своем Telegram-канале.

«Российская Федерация остановила транзит угля из Казахстана, шедшего в Украину. Все соответствующие поставки в ноябре заблокированы», — написал Герус. По его словам, техническая блокировка происходит на уровне РЖД, не подтверждающей проезд вагонов с таким углем через РФ.

Ранее же Герус заявил, что Россия с 1 ноября остановила поставки энергетического угля на Украину и назвал это «энергетической войной». В Минэкономразвития сообщили, что прекращение поставок на Украину связанна с ростом потребления угля в России. В свою очередь, Украина договорилась с США о поставках 60 тысяч тонн угля, пишет RT. Министр энергетики РФ Николай Шульгинов сообщил, что Россия будет наращивать экспорт угля в Европу и Азию, отмечает агентство Nation News.