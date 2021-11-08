Источник раскрыл, когда власти Пермского крае отменят QR-коды

По мнению эпидемиолога, говорить об отмене QR-кодов преждевременно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Решение об отмене QR-кодов в Пермском крае будет приниматься, исходя из текущей заболеваемости и вакцинации населения. Об этом URA.RU рассказал источник в администрации губернатора Прикамья.

«Все зависит от динамики заболеваемости коронавирусом, показателе смертности, а также, во многом, от самих граждан и их желании вакцинироваться. Чем больше вакцинированных, тем выше шансы отменить QR-коды и вернуться к нормальной жизни», — пояснил источник в администрации.

Главный внештатный эпидемиолог Пермского края Владислав Семериков заявил URA.RU, что говорить об отмене QR-кодов можно будет только тогда, когда заболеваемость снизится в три раза. «Когда заболеваемость коронавирусом в регионе снизится в 2-3 или даже в 4 раза по сравнению с сегодняшними цифрами, тогда QR-код будет не нужен», — сказал Семериков. Он отметил, что пока Пермский край «находится на пике четвертой волны».

По словам эпидемиолога, введение QR-кодов позволило в два раза повысить темпы вакцинации. Ровно на столько же снизилось число посещений не вакцинированными гражданами различных организаций, в основном, спортивных учреждений.

Власти Пермского края ввели QR-коды с 25 октября. Решение вызвало недовольство пермяков. Они попросили губернатора отменить введение ограничений, собрав несколько тысяч подписей. Горожане также записали видеообращение, адресованное президенту РФ Владимиру Путину. В нем они заявили, что под видом борьбы с коронавирусом, в Прикамье массово нарушаются права граждан.