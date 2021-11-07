Тысячи пермяков просят губернатора Махонина отменить QR-коды

Петиция направлена против использования QR-кода как рычага давления Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жители Пермского края создали новую петицию за отмену QR-кодов в регионе. Открытая апелляция адресована губернатору Пермского края Дмитрию Махонину и размещена на сайте change.org. Она набрала уже более 2 тысяч подписей.

«Петиция против использования QR кода как рычага давления и дискриминации», — сообщается на сайте. Также автор заявления сообщает, что обращение направлено против дискриминации прав человека и разделения людей на иммунизированных и неиммунизированных.

Ранее другая группа инициативных пермяков создавала петицию против QR-кодов в крае. Ее создатели уверены, что запрет гражданам без иммунитета к коронавирусу посещать торговые центры нарушает Конституцию РФ. Тогда петицию во «ВКонтакте» поддержали более 25 тысяч человек. Она была направлена губернатору Пермского края.

Источник URA.RU, близкий к администрации губернатора, прокомментировал ситуацию следующим образом: «Право одних групп граждан — требовать отмены системы QR-кодов. Право других групп граждан — требовать от государства защиты их жизни и здоровья в условиях пандемии с учетом большого количества невакцинированных людей, многие из которых могут стать распространителями инфекции». По его мнению, государство должно исходить из своей обязанности по максимальному обеспечению безопасности населения.