09 ноября 2021

Доля детей среди заболевших коронавирусом в ХМАО превысила 10%

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В ХМАО за неделю коронавирусом заразились 247 детей Фото:
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Коронавирус COVID-19

В ХМАО за минувшую неделю коронавирусом заразились 247 детей, что составило порядка 13% от общего количества заболевших жителей региона. Об этом рассказала губернатор ХМАО Наталья Комарова во время оперативного штаба Югры.

«Исходя из мутаций коронавируса, мы наблюдаем среди заболевших детей в возрасте до 17 лет. За прошедшую неделю заболели 247 детей, это 13,6% от общего числа заболевших», — сказала Комарова. Глава региона добавила, что доля заболевших жителей ХМАО старше 60 лет составляет 30,6%

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске стали чаще выявлять коронавирус у детей. Тогда в больнице города находились на лечение больше 200 детей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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