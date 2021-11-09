Доля детей среди заболевших коронавирусом в ХМАО превысила 10%

В ХМАО за неделю коронавирусом заразились 247 детей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО за минувшую неделю коронавирусом заразились 247 детей, что составило порядка 13% от общего количества заболевших жителей региона. Об этом рассказала губернатор ХМАО Наталья Комарова во время оперативного штаба Югры.

«Исходя из мутаций коронавируса, мы наблюдаем среди заболевших детей в возрасте до 17 лет. За прошедшую неделю заболели 247 детей, это 13,6% от общего числа заболевших», — сказала Комарова. Глава региона добавила, что доля заболевших жителей ХМАО старше 60 лет составляет 30,6%

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске стали чаще выявлять коронавирус у детей. Тогда в больнице города находились на лечение больше 200 детей.