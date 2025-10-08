В Сургуте начался осенний призыв на военную службу

В Сургуте и Сургутском районе стартовал осенний призыв на военную службу. Электронные повестки получили около 500 новобранцев. Об этом администрация Сургута сообщила в своем telegram-канале.
«В рамках осеннего призыва по всей России, включая Сургут, применяются электронные повестки. Уведомления призывникам направляются через личный кабинет на портале „Госуслуги“», — говорится в сообщении.
Постановление об осеннем призыве подписал президент России Владимир Путин. Кампания продлится до 31 декабря. Возраст призывников в 2025 году составляет от 18 до 30 лет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!