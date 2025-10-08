08 октября 2025

В Сургуте начался осенний призыв на военную службу

Проходить службу отправятся около 500 новобранцев из Сургута и Сургутского района
В Сургуте и Сургутском районе стартовал осенний призыв на военную службу. Электронные повестки получили около 500 новобранцев. Об этом администрация Сургута сообщила в своем telegram-канале.

«В рамках осеннего призыва по всей России, включая Сургут, применяются электронные повестки. Уведомления призывникам направляются через личный кабинет на портале „Госуслуги“», — говорится в сообщении.

Постановление об осеннем призыве подписал президент России Владимир Путин. Кампания продлится до 31 декабря. Возраст призывников в 2025 году составляет от 18 до 30 лет.

