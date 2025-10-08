Фастфуд-ресторан оправдался за негативный отзыв клиента в Сургуте

В ответ на жалобу гостя «Вкусно — и точка» в Сургуте (ХМАО) представители сети заявили, что проверяют каждую претензию. Клиент оставил отзыв на открытой платформе, где рассказал, якобы он отравился после завтра в фастфуд-ресторане. Подобного обращения не было зарегистрировано, сообщили URA.RU в пресс-службе сети ресторанов.
«Каких-либо обращений по указанной ситуации не зафиксировано. Гость может обратиться напрямую в предприятие быстрого обслуживания «Вкусно — и точка» на ул. Университетской в Сургуте», — следует из сообщения.
Один из пользователей портала «2ГИС» представился клиентом фастфуд-ресторана и утверждал, якобы он вместе почувствовал симптомы отравления после макмаффинов на завтрак. «Качество и безопасность продукции являются нашим главным приоритетом. Мы проверяем все — от поля до прилавка и пристально следим за обратной связью от гостей», — добавили в пресс-службе.
Ранее URA.RU рассказывало о жителях Сургута, которые пожаловались на найденных перья в крылышках в «Ростиксе». Тогда в сети фастфуд-ресторанов заявили, что сотрудники проверяют каждую претензию от гостей, в том числе и с открытых платформ.
