08 октября 2025

Фастфуд-ресторан оправдался за негативный отзыв клиента в Сургуте

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сеть «Вкусно — и точка» прокомментировала жалобу клиента, который оставил отзыв на «2ГИС»
Сеть «Вкусно — и точка» прокомментировала жалобу клиента, который оставил отзыв на «2ГИС» Фото:

В ответ на жалобу гостя «Вкусно — и точка» в Сургуте (ХМАО) представители сети заявили, что проверяют каждую претензию. Клиент оставил отзыв на открытой платформе, где рассказал, якобы он отравился после завтра в фастфуд-ресторане. Подобного обращения не было зарегистрировано, сообщили URA.RU в пресс-службе сети ресторанов.

«Каких-либо обращений по указанной ситуации не зафиксировано. Гость может обратиться напрямую в предприятие быстрого обслуживания «Вкусно — и точка» на ул. Университетской в Сургуте», — следует из сообщения.

Один из пользователей портала «2ГИС» представился клиентом фастфуд-ресторана и утверждал, якобы он вместе почувствовал симптомы отравления после макмаффинов на завтрак. «Качество и безопасность продукции являются нашим главным приоритетом. Мы проверяем все — от поля до прилавка и пристально следим за обратной связью от гостей», — добавили в пресс-службе.

Ранее URA.RU рассказывало о жителях Сургута, которые пожаловались на найденных перья в крылышках в «Ростиксе». Тогда в сети фастфуд-ресторанов заявили, что сотрудники проверяют каждую претензию от гостей, в том числе и с открытых платформ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ответ на жалобу гостя «Вкусно — и точка» в Сургуте (ХМАО) представители сети заявили, что проверяют каждую претензию. Клиент оставил отзыв на открытой платформе, где рассказал, якобы он отравился после завтра в фастфуд-ресторане. Подобного обращения не было зарегистрировано, сообщили URA.RU в пресс-службе сети ресторанов. «Каких-либо обращений по указанной ситуации не зафиксировано. Гость может обратиться напрямую в предприятие быстрого обслуживания «Вкусно — и точка» на ул. Университетской в Сургуте», — следует из сообщения. Один из пользователей портала «2ГИС» представился клиентом фастфуд-ресторана и утверждал, якобы он вместе почувствовал симптомы отравления после макмаффинов на завтрак. «Качество и безопасность продукции являются нашим главным приоритетом. Мы проверяем все — от поля до прилавка и пристально следим за обратной связью от гостей», — добавили в пресс-службе. Ранее URA.RU рассказывало о жителях Сургута, которые пожаловались на найденных перья в крылышках в «Ростиксе». Тогда в сети фастфуд-ресторанов заявили, что сотрудники проверяют каждую претензию от гостей, в том числе и с открытых платформ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...