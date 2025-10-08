08 октября 2025

В ХМАО прокуратура проверяет нефтегазовую компанию, задолжавшую зарплаты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нефтяники пожаловались на руководство ООО «Тарховское» из-за невыплаты зарплаты
Нефтяники пожаловались на руководство ООО «Тарховское» из-за невыплаты зарплаты Фото:

Прокуратура Нижневартовска начала проверку о невыплате заработной платы сотрудникам нефтегазовой компании «Тарховское». Об этом окружное надзорное ведомство сообщило в своем telegram-канале.

«Будут установлены причины нарушений, принят комплекс мер по их устранению и выплате долгов, а также привлечению виновных лиц к ответственности. Погашение задолженности по заработной плате находится на контроле надзорного ведомства», — следует из сообщения.

О невыплате зарплат сотрудники компании анонимно рассказали в соцсетях. «Нефтепромысел компании не работает с июля, это шесть месторождений Нижневартовского района. До сих пор не рассчитались со своими работниками — более 200 человек. Зарплату не платят с июля», — рассказал один из работников в telegram-канале «ЧП ХМАО-Югра».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура Нижневартовска начала проверку о невыплате заработной платы сотрудникам нефтегазовой компании «Тарховское». Об этом окружное надзорное ведомство сообщило в своем telegram-канале. «Будут установлены причины нарушений, принят комплекс мер по их устранению и выплате долгов, а также привлечению виновных лиц к ответственности. Погашение задолженности по заработной плате находится на контроле надзорного ведомства», — следует из сообщения. О невыплате зарплат сотрудники компании анонимно рассказали в соцсетях. «Нефтепромысел компании не работает с июля, это шесть месторождений Нижневартовского района. До сих пор не рассчитались со своими работниками — более 200 человек. Зарплату не платят с июля», — рассказал один из работников в telegram-канале «ЧП ХМАО-Югра».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...