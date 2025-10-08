В ХМАО прокуратура проверяет нефтегазовую компанию, задолжавшую зарплаты

Прокуратура Нижневартовска начала проверку о невыплате заработной платы сотрудникам нефтегазовой компании «Тарховское». Об этом окружное надзорное ведомство сообщило в своем telegram-канале.
«Будут установлены причины нарушений, принят комплекс мер по их устранению и выплате долгов, а также привлечению виновных лиц к ответственности. Погашение задолженности по заработной плате находится на контроле надзорного ведомства», — следует из сообщения.
О невыплате зарплат сотрудники компании анонимно рассказали в соцсетях. «Нефтепромысел компании не работает с июля, это шесть месторождений Нижневартовского района. До сих пор не рассчитались со своими работниками — более 200 человек. Зарплату не платят с июля», — рассказал один из работников в telegram-канале «ЧП ХМАО-Югра».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!