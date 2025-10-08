Суд ХМАО отправил в СИЗО начальника полиции, задержанного за взятку

Белоярский районный суд отправил в СИЗО до 7 декабря начальника ОМВД Белоярского Юрия Борискина. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
«Учитывая характер и тяжесть предъявленных обвинений, данные о личности обвиняемого и обстоятельства дела, суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 7 декабря 2025 года. Постановление суда не вступило в законную силу», — сообщает пресс-служба.
Во время задержания полицейский пытался оказать сопротивление и напал на двух сотрудников. За это ему также грозит уголовная ответственность по статье 318 УК РФ «применение насилия в отношении представителя власти».
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО был задержан начальник полиции Белоярского района Юрий Борискин. Его взяли с поличным при получении взятки от предпринимателя в 15 тысяч рублей.
