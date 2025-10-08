08 октября 2025

Врачи Сургута рассказали о необычных младенцах, родившихся в сентябре

В ХМАО осенью родился ребенок-богатырь и малыш весом чуть больше килограмма
© Служба новостей «URA.RU»
В Сургуте за девять месяцев родилось 5875 детей
В Сургуте за девять месяцев родилось 5875 детей

В Сургуте (ХМАО) в один день на свет появились два младенца с рекордной разницей в весе — богатырь более 5,5 килограмма и малыш чуть больше килограмма. Об этом сообщила президент Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева.

«Сентябрь подарил нам удивительное совпадение: в один день, 2 сентября, родились и самый крупный ребенок месяца — богатырь весом 5630 граммов и ростом 59 сантиметров. И самый крошечный малыш — весом 1100 граммов и ростом 35 сантиметров», — рассказала Белоцерковцева.

Самым насыщенным на рождения днем стало 22 сентября, когда появились на свет сразу 34 ребенка — 16 мальчиков и 18 девочек.

Всего с начала года в окружном центре родилось 5875 детей, что превысило показатели прошлого года. Среди новорожденных — 3071 мальчик и 2804 девочки, включая 66 двоен и одну тройню.

Ранее URA.RU сообщало, что в Центре охраны материнства и детства Сургута (ХМАО) родился малыш-богатырь, который удивил врачей своими размерами. На свет появился ребенок весом 5400 граммов и ростом 62 сантиметра. 

© Служба новостей «URA.RU»
