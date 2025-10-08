В Сургуте обвалились цены на квартиры в новостройках

Средняя стоимость квартир на первичном рынке Сургута (ХМАО) осенью упала почти на 15%. Цена квадрата жилья в новостройках снизилась примерно до 150 тысяч рублей, сообщает Restate.
«Стоимость квадратного метра квартир в новостройках и жилых комплексах Сургута в среднем в конце сентября составила около 151,3 тысяч рублей. В конце августа стоимость была на уровне 178 тысяч рублей. Снижение составило 14,9%», — следует из данных сервиса.
По сравнению с концом 2024 года, это самое серьезное снижение стоимости, согласно статистике портала. При этом средняя цена квадрата на вторичном рынке сейчас составляет около 83,6 тысяч рублей.
Цены на однокомнатные квартиры на первичном рынке Сургута, согласно данным сайтов онлайн-объявлений, начинаются примерно с 3,7 миллионов рублей. Двушки у застройщиков стартуют с 5,9-6 миллионов, а трехкомнатные квартиры — с 7,3 миллионов рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что спрос на первичном рынке ХМАО застройщики стимулируют акциями и скидками. По словам югорский риелторов, девелоперы становятся более гибкими и лояльными к клиентам из-за сокращения числа льготных ипотек.
