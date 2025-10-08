Власти ХМАО раскрыли число детей-сирот в регионе

В Югре число детей-сирот почти не изменилось за последние десять лет — показатель стабильно держится в пределах 7-8 тысяч. Об этом свидетельствует статистика окружного департамента социального развития.
«Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ханты-Мансийском автономном округе остается практически на одном уровне за последние десять лет. На июль 2015 года в регионе было зарегистрировано 7 710 сирот, к июлю 2025-го — 6 804», — отмечается в аналитике ведомства.
Почти все дети (99,7%) сейчас воспитываются в семьях. Из 6 786 несовершеннолетних более двух тысяч усыновлены. Лишь 18 школьников остаются в Ханты-Мансийском центре содействия семейному воспитанию.
Десять лет назад ситуация выглядела иначе: в регионе действовали четыре детских дома и один специализированный Дом ребенка, где проживали 115 сирот. Тогда в семьях воспитывались 98,36% детей.
Количество новых случаев сиротства также снизилось. За второй квартал этого года выявлено 158 детей, тогда как 10 лет назад — 234.
Ранее URA.RU сообщало, что в преддверии Нового года 98 молодых жителей Сургута из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили ключи от своих собственных квартир в современных жилых комплексах. В каждой из переданных квартир выполнена чистовая отделка и установлена вся необходимая мебель
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!