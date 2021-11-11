Мэр Сургута придумал, как спасти главный долгострой города

Глава Сургута Андрей Филатов решил повременить со сносом станции юннатов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Мэрия Сургута (ХМАО) ищет инвесторов, которые готовы были бы вложить деньги в завершение строительства здания станции юных натуралистов. Чиновники согласны даже на изменение функционального назначения объекта. Об этом на брифинге сообщил глава города Андрей Филатов.

«На этот год в бюджете стояли проектно-изыскательские работы по сносу здания. Но мы отказались пока от этой идеи и все-таки пытаемся привлечь инвесторов. Главное, идеологически удержать, чтобы этот объект состоялся в качестве продолжения парка „За Саймой“ и имел отношение к организации детского досуга. Но при этом необходимо, чтобы и инвестору это было интересно», — объяснил позицию Филатов.

Мэр Сургута также обозначил, что уже сейчас ведутся переговоры с несколькими потенциальными инвесторами на этот счет. При этом он не исключил, что в здание все-таки может переехать станция юннатов. «Такой вариант рассматривается. Мы и пытаемся все сложить, чтобы инвесторам было интересно», — добавил глава города.

Ранее URA.RU сообщало, что новое здание станции юннатов начали строить 18 лет назад. Но объект был заморожен после кризиса 2008 года. С тех пор обсуждались разные варианты его дальнейшей судьбы, в том числе и снос.