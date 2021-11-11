В двух городах Пермского края расселили аварийные дома

В Нытвенском городском округе и городе Кизел (Пермский край) расселили все аварийные дома по этапу 2020 года. Об этом сообщает сайт администрации губернатора и правительства Пермского края.
«В городе Кизел и Нытвенском городском округе Пермского края завершилось расселение аварийных домов. В Нытвенском городском округе расселено 829 кв. метров аварийного жилья, а в Кизеле около 1,2 тыс. кв. метров», — сообщается на сайте.
Также в Пермском крае расселение аварийных домов завершили еще 10 муниципальных территорий в рамках этапа 2020 года. В них расселено более 6,7 тыс. кв. метров аварийного жилья. К 2025 году на территории всего региона планируется расселить 440 тыс. кв. метров ветхого жилья (которое было признано таковым до 2017 года). Хорошие жилищные условия должны предоставить 27 тыс. пермяков.
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