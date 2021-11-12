Бывший свердловский депутат стал топ-менеджером Усманова

Алексей Кушнарев стал первым замгендиректора компании Металлоинвест миллиардера Алишера Усманова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Генеральный директор компании Металлоинвест (основатель Алишер Усманов) Назим Эфендиев назначил себе нового заместителя. Им стал бывший управляющий директор ЕВРАЗ НТМК, экс-депутат Заксобрания Свердловской области Алексей Кушнарев.

«Кушнарев будет отвечать за разработку и реализацию стратегии и производственных планов Металлоинвеста, обеспечение качества продукции и бесперебойного производства. Ранее он занимал должность директора металлургического дивизиона», — завили в пресс-службе компании.

Кушнарев по итогам 2020 года стал самым богатым депутатом свердловского заксобрания. Он, который задекларировал 246,7 млн рублей, владеет двумя жилыми домами площадью 465,3 и 253,7 кв метров соответственно.