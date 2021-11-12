12 ноября 2021
11 ноября 2021

Бывший свердловский депутат стал топ-менеджером Усманова

© Служба новостей «URA.RU»
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ИННОПРОМ-2019. Третий день международной выставки. Алексей Кушнарев. Екатеринбург, кушнарев алексей, портрет
Алексей Кушнарев стал первым замгендиректора компании Металлоинвест миллиардера Алишера Усманова Фото:

Генеральный директор компании Металлоинвест (основатель Алишер Усманов) Назим Эфендиев назначил себе нового заместителя. Им стал бывший управляющий директор ЕВРАЗ НТМК, экс-депутат Заксобрания Свердловской области Алексей Кушнарев.

«Кушнарев будет отвечать за разработку и реализацию стратегии и производственных планов Металлоинвеста, обеспечение качества продукции и бесперебойного производства. Ранее он занимал должность директора металлургического дивизиона», — завили в пресс-службе компании.

Кушнарев по итогам 2020 года стал самым богатым депутатом свердловского заксобрания. Он, который задекларировал 246,7 млн рублей, владеет двумя жилыми домами площадью 465,3 и 253,7 кв метров соответственно.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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