Дмитрий Губерниев поддержал инициативу Ольги Амельченковой по поиску помощников депутата Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Спортивный комментатор, телеведущий Дмитрий Губерниев заявил о том, что готов стать помощником депутата Госдумы РФ, комиссара центрального штаба «Российских студенческих отрядов» Ольги Амельченковой. Ранее парламентарий запустила конкурс для желающих попасть на эту должность.

«Это фантастическая инициатива Амельченковой. Она ищет — впервые, пожалуй, в истории российского парламентаризма — помощников публично. Эту инициативу я готов поддержать. Я сам уже готов, Оленька, анкету направить», — заявил Дмитрий Губерниев на видео, которое опубликовала в Instagram Ольга Амельченчкова.

Депутат сообщила, что ей на почту поступило уже 387 анкет. Сейчас конкурс составляет 10 человек на место. Амельченкова ищет тех, кто будет помогать ей на общественных началах на федеральном уровне и в Ленинградской области.

Парламентарий поблагодарила Губерниева за поддержку. По словам Амельченковой, некоторые коллеги-депутаты вдохновились ее идеей и тоже объявили конкурс помощников.

Ранее инициативу депутата поддержал первый зампред комитета Госдумы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев. На своей странице в Instagram он посоветовал желающим попробовать свои силы и поучаствовать в конкурсе Амельченковой. Валуев также отметил, что все подробности можно найти на официальном сайте депутата olga-amelchenkova.ru и на ее странице в соцсети Instagram.