Валуев присоединился к челленджу депутатов Госдумы

Николай Валуев помог коллеге в поиске помощника депутата Госдумы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев поддержал инициативу коллеги — парламентария, комиссара центрального штаба «Российских студенческих отрядов» Ольги Амельченковой. В недавнем обращении на своей странице в соцсети Instagram она объявила конкурс на должность помощника депутата Госдумы.

«На днях она [Амельченкова] запустила конкурс на должность своих помощников на общественных началах как на федеральном уровне, так и в Ленинградской области. Рекомендую попробовать свои силы. Уверен, будет очень интересно и полезно», — рассказал депутат на своей странице в соцсети Instagram.

Валуев также отметил, что все подробности можно найти на официальном сайте депутата olga-amelchenkova.ru и на странице Амельченковой в соцсети Instagram. Для участия в конкурсе требуется заполнить короткую анкету.