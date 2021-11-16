16 ноября 2021

В Челябинскую область вернулись иностранные охотники

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Клипарт по теме Охота. Челябинск, охотник
Челябинская область популярна среди иностранных охотников Фото:
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В Челябинскую область начали приезжать охотники из других стран. Об этом сообщил на пресс-конференции 17 ноября начальник управления охраны минэкологии региона Челябинской области Андрей Питовин.

«Челябинская область пользуется интересом среди иностранных охотников. Их привлекает охота на взрослых самцов косули, лося. В области высокий уровень трофеев, которых можно добыть. К нам приезжают из Германии, Австрии, Венгрии, Чехии», — сказал в ходе пресс-конференции ИД «Гранада Пресс» Питовин.

Также Питовин добавил, что ежегодно они получают отчеты их охотничьих угодий о посещении иностранных граждан. Из-за распространения коронавирусной инфекции, в прошлом году не было зафиксировано ни одного иностранного гражданина.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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