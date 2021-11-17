Лидер группы «Чайф» не смог расплатиться за такси в Екатеринбурге

Владимир Шахрин был гостем торжественного мероприятия на набережной Исети. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин не заплатил за поездку в «Яндекс.Такси». Об этом URA.RU рассказал автоправозащитник Кирилл Форманчук. Певец торопился на церемонию открытия мемориала рок-группе The Beatles и не убедился, что поездка оплачена.

«Ко мне обратился водитель, который рассказал, что днем 18 ноября подвозил Шахрина и он с ним не расплатился. Стали разбираться. Оказалось, что певец переустановил приложение, но не привязал банковские карты, поэтому по умолчанию стояла оплата „наличкой“», — рассказал Форманчук.

Водитель сделал селфи с певцом и Шахрин ушел. Позже выяснилось, что поездка в такси осталась неоплачена. «Владимир торопился на церемонию открытия мемориала рок-группе The Beatles. Когда узнали о ситуации, я позвонила Владимиру, он сказал, что ему очень неудобно и нужно найти способ возместить средства водителю», — рассказала URA.RU пресс-атташе группы Марина Залогина. Она уточнила, позже водителю перевели деньги за поездку артиста.

18 ноября легенда уральского рока — Владимир Шахрин был гостем торжественной церемонии открытия нового мемориала «Биттлз» в Екатеринбурге. Арт-объект появился на набережной Исети, рядом с памятником, установленным в 2009 году и ставшим первым в России. В церемонии также участвовали генконсул Великобритании Ричард Дьюэлл, руководитель уральского представительства МИД РФ Александр Харлов, министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов и вице-мэр Екатеринбурга Сергей Плахотин.