Источник радиации в Челябинске не представляет опасности для населения, сообщили в ГУ МЧС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Источник радиации в Челябинске возле дома 22 на улице Труда не представляет опасности для населения. Остатки рекламного билборда демонтируют, сообщили URA.RU в пресс-центре ГУ МЧС по региону, сославшись на замеры, проведенные 22 ноября.

«Специалисты Роспотребнадзора и специализированной пожарно-спасательной части провели замеры. Радиационный фон превышен, но угрозы для населения нет, территория оцеплена. Остатки рекламного столба будут демонтированы», — заявили в пресс-центре.

Сообщения о превышении уровня радиации на улице Труда в Челябинске появились в соцсетях, сообщало ранее URA.RU. Ее источником назвали остатки металлического столба, бывшей опоры билборда. По словам члена Российского социально-экологического союза Андрея Ожаровского, труба, которая являлась опорой всей конструкции, когда-то использовалась в нефтяной индустрии. К месту обнаружения радиационного источника были стянуты оперативные службы, сотрудники огородили опасный участок.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU